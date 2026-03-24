Illuminate The Arts

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Acerca de este evento

Fiesta de Primavera Naga

Rainbow Falls

San Francisco, CA 94118, USA

Tier 2 // Off to Sea
$35
Tier 3 // Adventure is Calling
$40
Last Chance // Final Voyage
$45
Naga Supporter
$100

Your donation helps keep Naga shining by supporting regular cleaning and care to keep the sea serpent free of dirt and looking magical.

Héroe Naga
$250

Una contribución a nivel de héroe ayuda a reparar las escamas brillantes de Naga, asegurando que la legendaria serpiente marina se mantenga fuerte, hermosa y lista para deleitar a los visitantes del parque.

Campeón Naga
$500

Tu generoso apoyo rellena el tanque de la máquina de burbujas de Naga por un mes completo, manteniendo la magia fluyendo mientras las burbujas se deslizan por el aire.

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