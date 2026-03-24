Fiesta de Primavera Naga

Acerca de este evento
Your donation helps keep Naga shining by supporting regular cleaning and care to keep the sea serpent free of dirt and looking magical.
Una contribución a nivel de héroe ayuda a reparar las escamas brillantes de Naga, asegurando que la legendaria serpiente marina se mantenga fuerte, hermosa y lista para deleitar a los visitantes del parque.
Tu generoso apoyo rellena el tanque de la máquina de burbujas de Naga por un mes completo, manteniendo la magia fluyendo mientras las burbujas se deslizan por el aire.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!