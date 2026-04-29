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Venta de Plantas Nativas

Cumberland County Library

800 E. Commerce St., Bridgeton

Plantas de jardín residencial húmedo item
Plantas de jardín residencial húmedo
$30

15 enchufes: Una mezcla de Coreopsis, Turtlehead rosa, Penstemon calycosus, Aster de Nueva Inglaterra, Susan de Ojo Negro y Sedge Social.

Plantas de jardín residencial húmedo item
Plantas de jardín residencial húmedo
$40

25 enchufes: Una mezcla de Coreopsis, Turtlehead rosa, Penstemon calycosus, Aster de Nueva Inglaterra, Susan de Ojo Negro y Sedge Social.

Plantas de jardín residencial seco item
Plantas de jardín residencial seco
$30

15 enchufes: Una mezcla de Bálsamo de abeja del Este, Coreopsis rosa, Hierba de mariposa, Penstemon digitalis, Aster aromático, Prairie dropseed.

Plantas de jardín residencial seco item
Plantas de jardín residencial seco
$40

25 enchufes: Una mezcla de Bálsamo de abeja del Este, Coreopsis rosa, Hierba de mariposa, Penstemon digitalis, Aster aromático, Prairie dropseed.

Plantas de jardín de pradera húmeda item
Plantas de jardín de pradera húmeda
$40

25 enchufes: Una mezcla de Rudbekia de Tennessee, Bálsamo de abeja, Girasol ojo de buey, Joe-pye, Phlox de verano, Pasto Indio y Pasto de escoba.

Plantas de jardín de pradera seca item
Plantas de jardín de pradera seca
$40

25 Plántulas: Una mezcla de Flor de cono púrpura pálido, Bergamota silvestre, Coreopsis alta, Maestro de serpientes de cascabel, Estrella ardiente de la pradera, Pasto indio y Hierba azul pequeña.

Plantas de jardín de sombra húmeda item
Plantas de jardín de sombra húmeda
$30

15 Plántulas: Una mezcla de Columbina silvestre, Escalera de Jacob, Flox del bosque, Aster de hoja grande y Sedge rastrero.

Plantas de jardín de sombra húmeda item
Plantas de jardín de sombra húmeda
$40

25 Plántulas: Una mezcla de Columbina silvestre, Escalera de Jacob, Flox del bosque, Aster de hoja grande y Sedge rastrero.

Plantas de jardín de sombra seca item
Plantas de jardín de sombra seca
$30

15 Plántulas: Una mezcla de Flox rastrero, Flor de espuma, Novia de otoño, Goldenrod zigzag y Sedge teñido de blanco.

Plantas de jardín de sombra seca item
Plantas de jardín de sombra seca
$40

25 Plántulas: Una mezcla de Flox rastrero, Flor de espuma, Novia de otoño, Goldenrod zigzag y Sedge teñido de blanco.

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