Venta de Plantas Nativas

Acerca de este evento
800 E. Commerce St., Bridgeton
15 enchufes: Una mezcla de Coreopsis, Turtlehead rosa, Penstemon calycosus, Aster de Nueva Inglaterra, Susan de Ojo Negro y Sedge Social.
25 enchufes: Una mezcla de Coreopsis, Turtlehead rosa, Penstemon calycosus, Aster de Nueva Inglaterra, Susan de Ojo Negro y Sedge Social.
15 enchufes: Una mezcla de Bálsamo de abeja del Este, Coreopsis rosa, Hierba de mariposa, Penstemon digitalis, Aster aromático, Prairie dropseed.
25 enchufes: Una mezcla de Bálsamo de abeja del Este, Coreopsis rosa, Hierba de mariposa, Penstemon digitalis, Aster aromático, Prairie dropseed.
25 enchufes: Una mezcla de Rudbekia de Tennessee, Bálsamo de abeja, Girasol ojo de buey, Joe-pye, Phlox de verano, Pasto Indio y Pasto de escoba.
25 Plántulas: Una mezcla de Flor de cono púrpura pálido, Bergamota silvestre, Coreopsis alta, Maestro de serpientes de cascabel, Estrella ardiente de la pradera, Pasto indio y Hierba azul pequeña.
15 Plántulas: Una mezcla de Columbina silvestre, Escalera de Jacob, Flox del bosque, Aster de hoja grande y Sedge rastrero.
25 Plántulas: Una mezcla de Columbina silvestre, Escalera de Jacob, Flox del bosque, Aster de hoja grande y Sedge rastrero.
15 Plántulas: Una mezcla de Flox rastrero, Flor de espuma, Novia de otoño, Goldenrod zigzag y Sedge teñido de blanco.
25 Plántulas: Una mezcla de Flox rastrero, Flor de espuma, Novia de otoño, Goldenrod zigzag y Sedge teñido de blanco.
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