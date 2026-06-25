Informe y Reconocimiento de Niños de Nevada: Un Llamado a la Acción

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Incluye desayuno, una copia de la Tarjeta de Calificaciones de los Niños de Nevada y acceso completo al programa matutino que incluye nuestros premios de reconocimiento comunitario.
Incluye dos boletos de desayuno y copias de la Tarjeta de Calificaciones de los Niños, y acceso completo al programa matutino que incluye nuestros premios de reconocimiento comunitario.
Incluye cuatro boletos de desayuno y copias de la Tarjeta de Calificaciones de los Niños de Nevada, y acceso completo al programa matutino que incluye nuestros premios de reconocimiento comunitario.
Incluye ocho boletos de desayuno y copias del Reporte de Calificaciones de Niños de Nevada, y acceso completo al programa de la mañana que incluye nuestros premios de reconocimiento comunitario.
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