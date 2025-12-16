Wildcat PTO-HE

Wildcat PTO-HE

New Year, New Brew ☕ / Año Nuevo, Nueva Bebida ☕

Café Caliente
$5

“¡Despierta a los muertos! — Café caliente que te revive.”
Frappuccino-Mocha Helado
$5

**“Mocha, Mugs & Marigolds — Stir Up the Celebration!”
Chilled Frappuccino- Pumpkin Spice
$5

Pumpkin spice to honor sweet memories.
A cozy blend of pumpkin, warm spices, and creamy goodness—like a hug in a cup.
Una mezcla reconfortante de calabaza, especias cálidas y cremosidad—como un abrazo en una bebida.

Frappuccino de Vainilla Helado
$5

“Vainilla y Buenas Vibras — ¡Un brindis por la vida!”
Brew de Brujas - Bebida Energética Alani Nu
$5

"Sabor de bruja

Crema de Calabaza - Bebida Energética Alani Nu
$5

"Poder de calabaza

Red Bull
$5

“Wings for the Afterlife — Red Bull Revives Your Spirit!”
Honest Appley Ever After Juice -kids
$3
Fruit Punch Capri Sun
$2

A classic kid-favorite bursting with fruity flavor—perfect for a refreshing start to the new year.
Un favorito clásico para los niños, lleno de sabor frutal—perfecto para comenzar el año con energía.

