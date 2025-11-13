<span>Nueva Rifa de Esperanza de Año Nuevo 2026</span>

Organizado por
Acerca de este evento
Cada boleto de rifa de $10 le da una entrada a la Rifa de Esperanza de Año Nuevo. Su compra apoya programas de reinserción, fuerza laboral y segundas oportunidades.
Obtenga 3 participaciones en la rifa por solo $25 (ahorre $5). Su compra apoya el acceso legal, programas de reinserción y fuerza laboral.
Como Soporte VIP, recibirá 10 participaciones en la rifa y reconocimiento especial por ayudar a las personas a reconstruir su vida después de la encarcelación.
Su contribución fortalece directamente los programas de reinserción, acceso legal, fuerza laboral y segundas oportunidades.
As a Diamond Supporter, you receive 7 raffle entries and special recognition for helping people rebuild life after incarceration.
Your contribution directly strengthens reentry, legal access, workforce, and second-chance programs.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!