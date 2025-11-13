Pathway To Freedom foundation Inc

Organizado por

Pathway To Freedom foundation Inc

Acerca de este evento

<span>Nueva Rifa de Esperanza de Año Nuevo 2026</span>

Port St. Lucie

FL, USA

Billete de Rifa – Rifa de Esperanza de Año Nuevo 2026
$10

Cada boleto de rifa de $10 le da una entrada a la Rifa de Esperanza de Año Nuevo. Su compra apoya programas de reinserción, fuerza laboral y segundas oportunidades.

Paquete de Rifas – 3 Boletos por $25
$25

Obtenga 3 participaciones en la rifa por solo $25 (ahorre $5). Su compra apoya el acceso legal, programas de reinserción y fuerza laboral.

Soporte VIP – 10 Boletos + Reconocimiento Especial
$100

Como Soporte VIP, recibirá 10 participaciones en la rifa y reconocimiento especial por ayudar a las personas a reconstruir su vida después de la encarcelación.
Su contribución fortalece directamente los programas de reinserción, acceso legal, fuerza laboral y segundas oportunidades.


Diamond Support 7 Tickets + Special Recognition
$50

As a Diamond Supporter, you receive 7 raffle entries and special recognition for helping people rebuild life after incarceration.
Your contribution directly strengthens reentry, legal access, workforce, and second-chance programs.


Añadir una donación para Pathway To Freedom foundation Inc

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!