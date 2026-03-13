Newsies Jr.- The Spring Musical

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Una sola flor para mostrar a tu miembro del elenco/equipo cuánto amaste su actuación o participación en la producción.
ramo de flores para mostrar a tu miembro del elenco/equipo cuánto disfrutaste su actuación o participación en la producción.
Calcomanía de parachoques de fondo blanco de 5"x3" con el Logo de la Escuela FAIR.
Calcomanía translúcida de 3"x2" con el Logo de la Escuela FAIR. para botella de agua o laptop.
Compra una estrella, escribe un mensaje a un miembro del elenco o equipo, pégalo en la pared. Después de todas las actuaciones, las estrellas se entregarán al elenco y equipo para conservarlas. ¡Asegúrate de poner su nombre y firmarlo de tu parte!
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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!