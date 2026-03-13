Fair School Pto

Ofrecido por

Fair School Pto

Acerca de esta tienda

Newsies Jr.- The Spring Musical

Flor Única item
Flor Única
$1

Una sola flor para mostrar a tu miembro del elenco/equipo cuánto amaste su actuación o participación en la producción.

Ramo de Flores item
Ramo de Flores
$5

ramo de flores para mostrar a tu miembro del elenco/equipo cuánto disfrutaste su actuación o participación en la producción.

Calcomanía de 5" item
Calcomanía de 5"
$2

Calcomanía de parachoques de fondo blanco de 5"x3" con el Logo de la Escuela FAIR.

Calcomanía de 3" item
Calcomanía de 3"
$1

Calcomanía translúcida de 3"x2" con el Logo de la Escuela FAIR. para botella de agua o laptop.

Estrella item
Estrella
$1

Compra una estrella, escribe un mensaje a un miembro del elenco o equipo, pégalo en la pared. Después de todas las actuaciones, las estrellas se entregarán al elenco y equipo para conservarlas. ¡Asegúrate de poner su nombre y firmarlo de tu parte!

Añadir una donación para Fair School Pto

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!