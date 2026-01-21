Youth With A Mission Monterrey

Youth With A Mission Monterrey

Next Gen 2026

Paquete completo
$180

incluye experiencia de conferencia + (incluye desayuno + hospedaje de martes a

sábado) + transporte de la base al evento cada día.

*programe salir el día sábado antes de las 10 am*

+ transporte desde el aeropuerto


Hospedaje YWAM MTY + Cuota de conferencia
$150

(incluye desayuno + hospedaje de martes a

sábado) + transporte de la base al evento cada día.

*programe salir el día sábado antes de las 10 am*. + (incluye experiencia de conferencia martes + comida de

miércoles, jueves y viernes)



Cuota de conferencia solamente
$60

(incluye experiencia de conferencia martes + comida de

miércoles, jueves y viernes)


