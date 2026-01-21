Next Gen 2026

Organizado por
Acerca de este evento
incluye experiencia de conferencia + (incluye desayuno + hospedaje de martes a
sábado) + transporte de la base al evento cada día.
*programe salir el día sábado antes de las 10 am*
+ transporte desde el aeropuerto
(incluye desayuno + hospedaje de martes a
sábado) + transporte de la base al evento cada día.
*programe salir el día sábado antes de las 10 am*. + (incluye experiencia de conferencia martes + comida de
miércoles, jueves y viernes)
(incluye experiencia de conferencia martes + comida de
miércoles, jueves y viernes)
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!