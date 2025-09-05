Pennsylvania's Education For All Coalition Inc

Pennsylvania's Education For All Coalition Inc

<h1>#NEXTGEN Philadelphia-PEAL/PEAC Conference</h1>

450 S Easton Rd

Glenside, PA 19038, USA

Conference registration for Professionals
$100

Conference registration fee for Professionals

Patrocinador entusiasta de la educación
$2,500

Patrocinio para proporcionar oportunidades de networking para familias durante y después de la conferencia en eventos especiales de networking.

Patrocinador defensor del acceso
$1,000

Patrocinar la mesa redonda de la tarde.

Patrocinador donante dedicado
$500

Patrocinar a los artistas con discapacidades que compartirán sus talentos en la conferencia.

Patrocinador promotor de la capacidad
$250

Patrocinar el evento del Premio Patricia Creegan para honrar a una persona que marca la diferencia en la vida de personas con discapacidades.

Anuncio de 1/4 de página de la conferencia PEAC
$25

1/4 de página de una página de 8 1/2x11, debe estar lista para imprimir. (Con márgenes de una pulgada, el tamaño es aproximadamente de 3.25 x 4.5).

PEAC Conferencia anuncio de 1/2 página
$50

1/2 página de una página de 8 1/2 x 11, debe estar lista para imprimir (Con márgenes de una pulgada, el tamaño es aproximadamente 6.5 x 4.5.)

PEAC Conferencia anuncio de página completa
$100

Página de 8 1/2 x 11, debe estar lista para imprimir. (Con márgenes de una pulgada, el tamaño es aproximadamente 6 1/2 x 9.)

Presentador (Panel o Sesión)
Gratuito

Presentador (miembro del panel o sesión) en la conferencia #NEXTGEN

