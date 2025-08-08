NHK8 Spiritwear 2025- Cierra el 15 de agosto!

¡Esta es una camiseta de algodón suave! Esta opción es para tallas desde extra pequeña para jóvenes hasta extra grande para adultos. ¡Los estudiantes pueden usar esta camiseta a la escuela todos los días con sus pantalones de uniforme!
Camiseta de algodón (A2XL)
$17
¡Esta es una camiseta de algodón suave! Esta opción es para los talles 2XL de adultos. ¡Los estudiantes pueden usar esta camiseta a la escuela todos los días con sus pantalones de uniforme!
Camiseta de algodón (A3XL & A4XL)
$18
¡Esta es una camiseta de algodón suave! Esta opción es para adultos en talla 3XL y 4XL.¡Los estudiantes pueden usar esta camiseta a la escuela todos los días con sus pantalones de uniforme!
Poli Absorbente (YXS-AXL)
$20
¡Esta es una remera que absorbe la humedad! Tiende a ser grande, así que yo elegiría una talla más pequeña. Esta opción es para tallas desde extra pequeña para jóvenes hasta extra grande para adultos. ¡Los estudiantes pueden usar esta camiseta a la escuela todos los días con sus pantalones de uniforme!
Poli Absorbente (A2XL)
$22
¡Esta es una camiseta que absorbe la humedad! Tiende a ser grande, así que yo elegiría una talla más pequeña. Esta opción es para los talles 2XL de adultos. ¡Los estudiantes pueden usar esta camiseta a la escuela todos los días con sus pantalones de uniforme!
Poli Absorbente (A3XL y A4XL)
$23
¡Esta es una camiseta que absorbe la humedad! Tiende a ser grande, por lo que yo elegiría una talla más pequeña. Esta opción es para adultos de talla 3XL y 4XL. ¡Los estudiantes pueden usar esta camiseta a la escuela todos los días con sus pantalones de uniforme!
Camisa de entrenamiento (YXS-AXL)
$25
Esta es una sudadera suave. Esta opción está disponible en tallas desde extra pequeña hasta extra grande para adultos.¡Los estudiantes pueden usar esta camiseta a la escuela todos los días con sus pantalones de uniforme!
Camisa de entrenamiento (A2XL)
$27
Esta es una sudadera suave. Esta opción es para los talles 2XL de adultos. ¡Los estudiantes pueden usar esta camiseta a la escuela todos los días con sus pantalones de uniforme!
Camisa de entrenamiento (A3XL y A4XL)
$28
Esta es una sudadera suave. Esta opción es para adultos de talla 3XL y 4XL.¡Los estudiantes pueden usar esta camiseta a la escuela todos los días con sus pantalones de uniforme!
Camisa de algodón de manga larga (YXS-AXL)
$25
Esta es una camiseta de algodón suave de manga larga. Esta opción está disponible en tallas desde extra pequeña para jóvenes hasta extra grande para adultos. El estudiante puede usar esto en la escuela siempre y cuando no use la capucha mientras esté en el edificio.
Camisa de algodón de manga larga (A2XL)
$27
Esta es una camisa de algodón suave de manga larga. Esta opción es para los talles 2XL de adultos. El estudiante puede usar esto en la escuela siempre y cuando no use la capucha mientras esté en el edificio.
Camisa de algodón de manga larga (A3XL y A4XL)
$28
Esta es una camisa de algodón suave de manga larga. Esta opción es para adultos de talla 3XL y 4XL. El estudiante puede usar esto en la escuela siempre y cuando no use la capucha mientras esté en el edificio.
Sudadera con capucha y cremallera (YXS-AXL)
$30
Esta sudadera con capucha suave se cierra con cremallera hasta el frente. Esta opción es para tallas desde extra pequeña para jóvenes hasta extra grande para adultos. El estudiante puede usar esto en la escuela siempre y cuando no use la capucha mientras esté en el edificio.
Sudadera con capucha y cremallera (A2XL)
$32
Esta sudadera con capucha suave se cierra con cremallera hasta el frente. Esta opción es para adultos en tallas 2XL. El estudiante puede usar esto en la escuela siempre y cuando no use la capucha mientras esté en el edificio.
Sudadera con capucha y cremallera (A3XL y A4XL)
$33
Esta sudadera con capucha suave se cierra con cremallera hasta el frente. Esta opción es para adultos de talla 3XL y 4XL. El estudiante puede usar esto en la escuela siempre y cuando no use la capucha mientras esté en el edificio.
Chaqueta (YXS-AXL)
$35
Chaqueta raglán con interior suave. Esta opción está disponible en tallas para jóvenes extra pequeñas y adultos extra grandes. ¡Los estudiantes pueden usar esta chaqueta en la escuela!
Chaqueta (A2XL)
$37
Chaqueta raglán con interior suave. Esta opción es para tallas de adulto 2XL. ¡Los estudiantes pueden usar esta chaqueta en la escuela!
Chaqueta (A3XL y A4XL)
$38
Chaqueta raglán con interior suave. Esta opción es para adultos talla 3XL y 4XL. ¡Los estudiantes pueden usar esta chaqueta en la escuela!
Sombrero - tallas ajustables
$18
Esta es una gorra de sarga de 6 paneles. ¡Muestra tu espíritu escolar cuando salgas con esta divertida gorra Nighthawk! No se puede usar en la escuela.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!