Evanston Aspa

Nueve Musas Patrocinio de Beneficios.

Musa de Visión
$10,000

Apoyar la creatividad, imaginación e innovación de nuestros jóvenes, y el activismo necesario para aumentar la visibilidad y representación de la comunidad asiático americana, mientras construimos una base para las generaciones futuras.

Musa de Palabra
$7,500

Apoyar la enseñanza de la historia asiático americana en las escuelas, la creación de nuevas obras escritas y artes literarias, y servicios de traducción para aumentar el acceso y la accesibilidad.

Musa de Artesanía
$5,000

Apoyar la preservación y educación de las artes textiles y de fibras, cerámica y formas de arte tradicionales transmitidas de generación en generación.

Musa de Ritual
$2,500

Apoyar el compartir y construir comunidad inherente en las artes culinarias, el arte de la hospitalidad y prácticas tradicionales de artes ceremoniales.

Musa de Imagen
$1,000

Apoyar la expresión y preservación de la identidad y cultura a través de programas de artes visuales y mediáticas.

Musa del Sonido
$750

Apoyar la creación y actuación de música cultural tradicional y contemporánea, artes vocales y palabra hablada.

Musa del Movimiento
$500

Apoyar la danza cultural, prácticas corporales como yoga y trabajo de atención plena, y programas de artes del movimiento.

Musa de la Memoria
$250

Apoyar nuestros proyectos de archivo, la preservación de prácticas artísticas ancestrales y la transmisión de la herencia y tradición a través de programas intergeneracionales.

Musa de la Historia
$100

Apoyar la recopilación y compartición de historias orales, prácticas artísticas narrativas y programas de narración de cuentos.

