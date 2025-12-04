Nueve Musas Patrocinio de Beneficios.

Organizado por
Acerca de este evento
Apoyar la creatividad, imaginación e innovación de nuestros jóvenes, y el activismo necesario para aumentar la visibilidad y representación de la comunidad asiático americana, mientras construimos una base para las generaciones futuras.
Apoyar la enseñanza de la historia asiático americana en las escuelas, la creación de nuevas obras escritas y artes literarias, y servicios de traducción para aumentar el acceso y la accesibilidad.
Apoyar la preservación y educación de las artes textiles y de fibras, cerámica y formas de arte tradicionales transmitidas de generación en generación.
Apoyar el compartir y construir comunidad inherente en las artes culinarias, el arte de la hospitalidad y prácticas tradicionales de artes ceremoniales.
Apoyar la expresión y preservación de la identidad y cultura a través de programas de artes visuales y mediáticas.
Apoyar la creación y actuación de música cultural tradicional y contemporánea, artes vocales y palabra hablada.
Apoyar la danza cultural, prácticas corporales como yoga y trabajo de atención plena, y programas de artes del movimiento.
Apoyar nuestros proyectos de archivo, la preservación de prácticas artísticas ancestrales y la transmisión de la herencia y tradición a través de programas intergeneracionales.
Apoyar la recopilación y compartición de historias orales, prácticas artísticas narrativas y programas de narración de cuentos.
