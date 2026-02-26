Subasta Silenciosa de NKH Crusaders

Oferta para ganar una cacería ilimitada de jabalíes de 3 días y 4 noches con HBMT Outfitters en Marble Falls, Texas



Podrás cazar tantos jabalíes como puedas durante los días y noches que estés allí.



Incluido: Alojamiento y un guía

Valorado en $500.00





No incluido: Comida y viaje de ida y vuelta a Texas





Información de contacto: Randy Shirley - HBMT Outfitters

830-265-1960