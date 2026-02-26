Subasta Silenciosa de NKH Crusaders

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Acerca de este evento
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Oferta para ganar una cacería ilimitada de jabalíes de 3 días y 4 noches con HBMT Outfitters en Marble Falls, Texas
Podrás cazar tantos jabalíes como puedas durante los días y noches que estés allí.
Incluido: Alojamiento y un guía
Valorado en $500.00
No incluido: Comida y viaje de ida y vuelta a Texas
Información de contacto: Randy Shirley - HBMT Outfitters
830-265-1960
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Disfruta de un día inolvidable en el agua con un viaje de pesca en alta mar de 4 horas para dos personas, saliendo de Fort Morgan, Alabama. Organizado por Trick 'Em Charters, este chartea guiado ofrece la oportunidad de pescar favoritos de la Costa del Golfo como pargo rojo, merluza y más mientras disfrutas de hermosas vistas costeras.
Perfecto tanto para principiantes como para pescadores experimentados, este viaje incluye orientación experta, equipo de alta calidad y un ambiente relajado y familiar. Se pueden añadir huéspedes adicionales por $75 por persona, convirtiéndolo en una gran experiencia para compartir.
Ya sea que estés persiguiendo tu próxima gran captura o simplemente disfrutando del tiempo en el agua, esta es una aventura única que no querrás perderte.
No incluido: Viaje y alojamiento
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