Membresía de Artista

¡Como Embajador de Impacto Comunitario, recibirás una conexión más profunda con nuestra comunidad dinámica y un mayor impacto en fomentar la expresión artística en KC! Recibirás nuestro boletín informativo 1 vez al mes con actualizaciones regulares sobre exhibiciones, talleres y recursos. Ser un Embajador significa que involucras a tu red para unirse en la misión de No Divide KC. Invita a tus amigos, familiares y colegas a nuestros fabulosos eventos. Utiliza nuestro hermoso espacio de estudio en el Edificio de la Bolsa de Ganado y organiza o únete a un evento.





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