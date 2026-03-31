Membresía de Artista

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El Miembro Artista de NDKC es una comunidad intencional centrada en el apoyo mutuo, el desarrollo profesional y el intercambio de recursos. NDKC provee a los artistas acceso a estudios físicos, oportunidades de exposición y eventos de networking como Líderes Artísticos de KC. Es un espacio cooperativo donde los artistas independientes adquieren el poder colectivo para hacer crecer sus carreras y mostrar su trabajo.
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¡Como Embajador de Impacto Comunitario, recibirás una conexión más profunda con nuestra comunidad dinámica y un mayor impacto en fomentar la expresión artística en KC! Recibirás nuestro boletín informativo 1 vez al mes con actualizaciones regulares sobre exhibiciones, talleres y recursos. Ser un Embajador significa que involucras a tu red para unirse en la misión de No Divide KC. Invita a tus amigos, familiares y colegas a nuestros fabulosos eventos. Utiliza nuestro hermoso espacio de estudio en el Edificio de la Bolsa de Ganado y organiza o únete a un evento.
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