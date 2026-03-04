Saint Nicholas' Episcopal Church

No Ir Cena de Espaguetis para el Campamento

El Especial para Introvertidos
$25

No tenemos que hacer conversaciones educadas mientras tratamos de no dejar caer salsa de espagueti en nuestros jeans bonitos.


Caos Creativo
$50

Gracias por no hacerme guardar los centros de los rollos de papel higiénico y toallas de papel durante los próximos 4 meses.

Cuerpo Feliz en Casa
$100

Eso es aproximadamente lo que nos hubiera costado la gasolina y una niñera para planear una noche afuera y estamos felices de estar en casa y acurrucados en nuestros pijamas.

¡Buen Provecho!
$200

¡Este es nuestro tipo de evento benéfico! Gracias por recordarnos que no hay lugar como el hogar para disfrutar de una buena ensalada, espaguetis y tostadas de ajo perfectamente preparadas.

Noche de Netflix en Casa
$300

Hay una nueva serie genial en Netflix. Por favor, acepta mi donación para no tener que asistir a nada y poder maratonear en paz.

Super Sponsor
$450

I want to sponsor a child for a full week of camp - I know they will have a great week of faith, friends, and fun!

Colorado Campers
$600

Teens today need to unplug and get back to nature! I want to sponsor a camper for the Colorado camp - here’s my $600

