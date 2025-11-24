Noel & Gala de Nuevos Comienzos.

Organizado por
Acerca de este evento
¡Únete a nosotros para la experiencia completa de gala!
Tu boleto incluye cena, postre, entrada a nuestras subastas silenciosas y en vivo, DJ y baile, acceso al bar, la oportunidad de retribuir a una organización sin fines de lucro local que marca la diferencia
Los Patrocinadores de Mesa Noel Reciben:
- Mesa de gala reservada para 8 invitados
- Hasta 3 minutos para hablar en la gala sobre tu negocio
- Reconocimiento en redes sociales hasta enero de 2026
- Destacado en el boletín del Centro de Recursos para la Mujer como un socio comunitario destacado
- Invitación a un tour privado del Centro de Recursos para la Mujer con líderes clave
- Regalo conmemorativo de agradecimiento
- 1 boleto de bebida para cada invitado
- Acceso a ofertas anticipadas
Los Patrocinadores de Mesa Estrella Reciben:
- Mesa de gala reservada para 8 invitados
- Reconocimiento verbal durante el evento
- Reconocimiento en redes sociales hasta enero de 2026
- Invitación a un tour privado del Centro de Recursos para la Mujer con líderes clave
Los Patrocinadores de Mesa Divina Reciben:
- Mesa de gala reservada para 8 invitados
- Un agradecimiento en redes sociales
- Invitación a un tour privado del Centro de Recursos para la Mujer con líderes clave
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!