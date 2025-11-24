Noel & Gala de Nuevos Comienzos.

Los Patrocinadores de Mesa Noel Reciben:

- Mesa de gala reservada para 8 invitados

- Hasta 3 minutos para hablar en la gala sobre tu negocio

- Reconocimiento en redes sociales hasta enero de 2026

- Destacado en el boletín del Centro de Recursos para la Mujer como un socio comunitario destacado

- Invitación a un tour privado del Centro de Recursos para la Mujer con líderes clave

- Regalo conmemorativo de agradecimiento

- 1 boleto de bebida para cada invitado

- Acceso a ofertas anticipadas