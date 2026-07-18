Día de BBQ Familiar de North Cobb

Acerca de este evento
Incluye una cena BBQ recién preparada. Por favor, compra un boleto para cada persona que vaya a comer.
La comida incluye cerdo desmenuzado - frijoles horneados - maíz en la mazorca - pan - postre y una bebida.
Tu boleto electrónico servirá como prueba de compra en la recogida de la comida.
Incluye una cena BBQ recién preparada. Por favor, compra un boleto para cada persona que vaya a comer.
La comida incluye cerdo desmenuzado - frijoles horneados - maíz en la mazorca - pan - postre y una bebida.
Tu boleto electrónico servirá como prueba de compra en la recogida de la comida.
Por favor, compra un boleto para cada persona que vaya a comer.
La comida incluye hamburguesa vegetariana - frijoles horneados - maíz en la mazorca - pan - postre y una bebida.
Tu boleto electrónico servirá como prueba de compra en la recogida de la comida.
Por favor, compra un boleto para cada persona que vaya a comer.
La comida incluye hamburguesa vegetariana - frijoles horneados - maíz en la mazorca - pan - postre y una bebida.
Tu boleto electrónico servirá como prueba de compra en la recogida de la comida.
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