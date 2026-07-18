A marching band in colorful uniforms plays instruments on a green field with a building in the background.
North Cobb Band Boosters Inc

Organizado por

North Cobb Band Boosters Inc

Acerca de este evento

Día de BBQ Familiar de North Cobb

3400 Old 41 Hwy NW

Kennesaw, GA 30144, USA

Boleto de Cena BBQ - Adulto
$15

Incluye una cena BBQ recién preparada. Por favor, compra un boleto para cada persona que vaya a comer.

La comida incluye cerdo desmenuzado - frijoles horneados - maíz en la mazorca - pan - postre y una bebida.

Tu boleto electrónico servirá como prueba de compra en la recogida de la comida.

Boleto de Cena BBQ - Estudiante
$10

Incluye una cena BBQ recién preparada. Por favor, compra un boleto para cada persona que vaya a comer.

La comida incluye cerdo desmenuzado - frijoles horneados - maíz en la mazorca - pan - postre y una bebida.

Tu boleto electrónico servirá como prueba de compra en la recogida de la comida.

Opción Vegetariana - Adulto
$15

Por favor, compra un boleto para cada persona que vaya a comer.

La comida incluye hamburguesa vegetariana - frijoles horneados - maíz en la mazorca - pan - postre y una bebida.

Tu boleto electrónico servirá como prueba de compra en la recogida de la comida.

Opción Vegetariana - Estudiante
$10

Por favor, compra un boleto para cada persona que vaya a comer.

La comida incluye hamburguesa vegetariana - frijoles horneados - maíz en la mazorca - pan - postre y una bebida.

Tu boleto electrónico servirá como prueba de compra en la recogida de la comida.

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