North West Association Fiesta de fin de año 2025

Organizado por
Acerca de este evento
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.
Entrada prioritaria, asientos reservados y acceso a áreas exclusivas para VIP.
Table of 4,
1 Bottle of Whisky,
Wine Coolers/Mixers
Snacks
1 Bottle of Whisky
1 Bottle of Champaign
Wine coolers/Mixers
snacks
2 Bottles of Whisky
1 Bottle of Champaign
Wine Coolers/ Mixers
Snacks
This is an open option where any amount can go in
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!