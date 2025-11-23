North West Association of New York (NWANY)

North West Association of New York (NWANY)

North West Association Fiesta de fin de año 2025

1510 Adee Ave

Bronx, NY 10469, USA

Admisión General
Gratuito

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

Mesas VIP
$100

Entrada prioritaria, asientos reservados y acceso a áreas exclusivas para VIP.

Silver Tables
$500

Table of 4,

1 Bottle of Whisky,

Wine Coolers/Mixers

Snacks

Golden Tables
$1,000

1 Bottle of Whisky

1 Bottle of Champaign

Wine coolers/Mixers

snacks

Platinum Tables
$1,500

2 Bottles of Whisky

1 Bottle of Champaign

Wine Coolers/ Mixers

Snacks

0thers
$20

This is an open option where any amount can go in

