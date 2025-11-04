Nov. 2025 - Pizza viernes.

1145 Niblick Rd

Paso Robles, CA 93446, USA

1 Slice Meal Deal - Cheese Pizza
$5

-1 slice cheese pizza

-1 drink (100% juice)

-1 side (carrots or fruit)

1 Slice Meal Deal - Pepperoni Pizza
$5

-1 slice pepperoni pizza

-1 drink (100% juice)

-1 side (carrots or fruit)

2 Slice Meal Deal - Cheese Pizza
$7

-2 slices cheese pizza

-1 drink (100% juice)

-1 side (carrots or fruit)

2 Slice Meal Deal - Pepperoni Pizza
$7

-2 slices pepperoni pizza

-1 drink (100% juice)

-1 side (carrots or fruit)

2 Slice Meal Deal - Cheese & Pepperoni Pizza
$7

-1 slice cheese pizza

-1 slice pepperoni pizza

-1 drink (100% juice)

-1 side (carrots or fruit)

3 Slice Meal Deal - Cheese Pizza
$9

-3 slices cheese pizza

-1 drink (100% juice)

-1 side (carrots or fruit)

3 Slice Meal Deal - Pepperoni Pizza
$9

-3 slices pepperoni pizza

-1 drink (100% juice)

-1 side (carrots or fruit)

Añadir una donación para Almond Acres Charter Academy

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!