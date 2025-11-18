November Giving Raffle 2025

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Acerca de esta rifa
¡Muestre su espíritu de equipo con esta auténtica camiseta de la Universidad de Georgia firmada por el propio Jalon Walker de los Atlanta Falcons, número 11! Esta pieza incluye un mensaje personal "¡Go Dawgs!", convirtiéndola en el artículo de colección perfecto tanto para los fanáticos de los Falcons como para los de Georgia.
Obtenga una pieza del juego con este par de guantes oficiales de jugador firmados por la estrella de los Atlanta Falcons, número 24 A.J. Terrell Jr. Perfecto para enmarcar, exhibir o regalar al fanático de los Falcons definitivo.
Este balón de fútbol de los Atlanta Falcons con paneles blancos presenta firmas auténticas de jugadores, mostrando el orgullo y el trabajo en equipo de lo mejor de Atlanta. Un recuerdo imprescindible para cualquier seguidor incondicional de los Falcons.
Pise la grandeza con este par de espigas atléticas blancas firmadas por el propio A.J. Terrell Jr. de los Atlanta Falcons. Una adición elegante y significativa a cualquier colección de artículos deportivos.
Complete su colección con este elegante casco de los Falcons, completo con una firma auténtica del jugador número 24, A.J. Terrell Jr.. Una pieza usable de orgullo de la NFL o un gran artículo de exhibición para su estante de deportes.
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