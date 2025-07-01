Organizado por

North Shoal Creek Neighborhood Association

La Subasta Silenciosa de NSCNA.

¡El Impresionante Eldorado! item
¡El Impresionante Eldorado!
$30

Puja inicial

VALOR: $100 ¡Cúbrete de pies a cabeza en Eldorado! Disfruta de un sombrero, una camiseta, una riñonera, calcetines, un peluche, un vaso y más, además de una tarjeta de regalo de $50 para disfrutar de uno de los restaurantes más populares de North Shoal Creek.
¡Qué Perro Más Afortunado! item
¡Qué Perro Más Afortunado!
$30

Puja inicial

VALOR: $90 ¡Disfruta de los días más calurosos del verano con PlushPad! Un certificado de aseo de $50, juguetes inspirados en ardillas, golosinas Brothers Barkery, LickiMat, portabolsas y bandanas festivas harán que tu perro esté feliz.
¡Vamos a Celebrar con Cabo Bob's! item
¡Vamos a Celebrar con Cabo Bob's!
$25

Puja inicial

VALOR: $80 ¡Siente la onda playera con Cabo Bob's! Disfruta de una camiseta, 2 hieleras, 2 latas de limonada Me & the Bees, salsa picante original de CB, 2 cupones para papas fritas y queso gratis, 2 copas de vino, 2 vasos grandes con forma de fruta, una bandeja decorativa con forma de pez y una bolsa de playa grande impermeable y resistente a la arena con un divertido diseño de chanclas.
¡Elegancia en Estilo! item
¡Elegancia en Estilo!
$25

Puja inicial

VALOR: $80 ¡Lleva a casa un estilo moderno y artesanal! Lazy susan de madera de dos niveles elaborada a mano por Matr Boomie de comercio justo, marco de fotos plateado con borde de lino, y vela votiva con cuentas con velas LED que cambian de color añaden estilo rústico y moderno a cualquier hogar.
¡Festín con Conan's! item
¡Festín con Conan's!
$30

Puja inicial

VALOR: $120 ¡Prepárate para lo delicioso con Conan's Pizza! Utilice el menú y la tarjeta de regalo de $25 para decidir qué pedirá de este favorito de North Shoal Creek. La canasta incluye un servidor de pizza de Conan's, una camiseta, una hielera, una calcomanía para el parachoques, una riñonera, dos calcomanías para botellas de agua, un paño de cocina y una botella de Ranch, todo exhibido en una hermosa bandeja para servir tejida.

