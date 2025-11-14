North Shore Latino Business Center Inc

Organizado por

North Shore Latino Business Center Inc

Acerca de este evento

NSLBA Cena Navideña Anual - Fiesta de Cena SPANGLISH del NSLBA.

138 Boston St

Lynn, MA 01904, USA

Membresía General NSLBA
$35

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

No-Miembros NSLBA
$50

Entrada prioritaria, asientos reservados y acceso a áreas exclusivas para VIP.

Patrocinio / Auspicio #1 (Solo para Miembros de NSLBA)
$600
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

1 (   )     Miembros $600.00                                     

Opción: Anuncios en el periódico con su logo, Publicidad en las redes, logo en todas las fotos del evento, & Mesa de 10 asientos. / Opción: Logo de la empresa en anuncios de periódico, Publicidad en redes sociales, Logo de la empresa en todas las fotos del evento, & Mesa de 10 asientos.     

Patrocinio / Auspicio #1 (No-Miembros)
$750
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

1 (   )  No-Miembros $750.00

Opción: Anuncios en el periódico con su logo, Publicidad en las redes, logo en todas las fotos del evento, & Mesa de 10 asientos. / Opción: Logo de la empresa en anuncios de periódico, Publicidad en redes sociales, Logo de la empresa en todas las fotos del evento, & Mesa de 10 asientos. 

Patrocinio / Auspicio #2 (Solo para Miembros de NSLBA)
$400
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

2 (   )     Miembros $400.00                                    

Opción:  Anuncios en el periódico con su logo, Publicidad en las redes, Logo en todas las fotos del evento, y 2 boletas /   Opción:  Logo de la empresa en anuncios de periódico, Publicidad en redes sociales, Logo de la empresa en todas las fotos del evento, y 2 boletos.

Patrocinio / Auspicio #2 (NO MIEMBROS)
$550
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

2 (   )  No-Miembros/Non-Members $550.00

Opción:  Anuncios en el periodico con su logo, Publicidad en la redes, Logo en todas las fotos del evento, y 2 boletas /   Option:  Business Logo on Newspaper Ads, Social Media Publicity, &  Logo on All Event Pictures, and 2 tickets.

Patrocinio / Auspicio #3 (Solo Miembros NSLBA)
$300

3 (   )      Opción/Option- Members/Miembros $300.00  
Opción:  Anuncios en el periodico con su logo (3), Publicidad en la redes, & Su logo en todas las fotos del evento (No boletos)   Option:  Business logo on (3) newspaper Ads, Social Media Publicity, & Your Business Logo on All event Pictures (No Tickets)

 

Patrocinio / Auspicio #3 (NO MIEMBROS)
$400

3 (   )   No-Miembros/Non-Members $400.00
Opción:  Anuncios en el periodico con su logo (3), Publicidad en la redes, & Su logo en todas las fotos del evento (No boletos)   Option:  Business logo on (3) newspaper Ads, Social Media Publicity, & Your Business Logo on All event Pictures (No Tickets)

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!