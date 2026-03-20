Nu Nu Nu Capítulo - Hispanola Abierto

Acerca de este evento
Playa Dorada 538, Puerto Plata, Dominican Republic
Dos cuartetos (8 golfistas), señalización premium en el tee box y club house, logo en todos los materiales del torneo y redes sociales, reconocimiento VIP en la cena de premiación, y agradecimiento en comunicaciones posteriores al evento a la casa hogar
Un cuarteto (4 golfistas), señalización en el tee box, logo en los materiales del torneo y redes sociales, reconocimiento en la cena de premiación
Dos inscripciones individuales de golfistas, señalización en el hoyo designado, nombre en los materiales del torneo y redes sociales
Una inscripción individual de golfista, nombre en la señalización del torneo y redes sociales
Nombre de la compañía y señalización mostrados en un hoyo designado
Recognition on social media and in post-event communications
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