Omega Psi Phi Fraternity

Organizado por

Omega Psi Phi Fraternity

Acerca de este evento

Nu Nu Nu Capítulo - Hispanola Abierto

Calle Principal

Playa Dorada 538, Puerto Plata, Dominican Republic

Patrocinador Platino
$5,000

Dos cuartetos (8 golfistas), señalización premium en el tee box y club house, logo en todos los materiales del torneo y redes sociales, reconocimiento VIP en la cena de premiación, y agradecimiento en comunicaciones posteriores al evento a la casa hogar

Patrocinador de Oro
$2,500

Un cuarteto (4 golfistas), señalización en el tee box, logo en los materiales del torneo y redes sociales, reconocimiento en la cena de premiación

Patrocinador de Plata
$1,000

Dos inscripciones individuales de golfistas, señalización en el hoyo designado, nombre en los materiales del torneo y redes sociales

Patrocinador de Bronce
$500

Una inscripción individual de golfista, nombre en la señalización del torneo y redes sociales

Patrocinador de Hoyo
$250

Nombre de la compañía y señalización mostrados en un hoyo designado

$160
$125
Friend of the Chapter
$50

Recognition on social media and in post-event communications

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