Nuevos Comienzos: From Bienvenida a Hogar

¿No puedes unirte en persona pero aún quieres ser parte de Nuevos Comienzos: De la bienvenida al hogar?

Un Boleto Comunitario de $50 te permite donar el costo de la entrada para que un miembro de la comunidad o un cliente de La Casa de Jenny pueda unirse a nosotros en este evento especial sin costo. Tu generosidad ayuda a asegurar que aquellos más impactados por nuestro trabajo no solo sean apoyados sino bienvenidos, celebrados e incluidos en este momento.

Al comprar un Boleto Comunitario, estás ayudando a cubrir los costos de comida, espacio y experiencia para que nuestras familias y miembros de la comunidad puedan reunirse, conectarse y sentir el poder de la pertenencia.

Aunque no puedas estar allí, tu presencia se sentirá.

¿No puedes unirte en persona pero aún quieres ser parte de Nuevos Comienzos: De la bienvenida al hogar?

Un Boleto Comunitario de $50 te permite donar el costo de la entrada para que un miembro de la comunidad o un cliente de La Casa de Jenny pueda unirse a nosotros en este evento especial sin costo. Tu generosidad ayuda a asegurar que aquellos más impactados por nuestro trabajo no solo sean apoyados sino bienvenidos, celebrados e incluidos en este momento.

Al comprar un Boleto Comunitario, estás ayudando a cubrir los costos de comida, espacio y experiencia para que nuestras familias y miembros de la comunidad puedan reunirse, conectarse y sentir el poder de la pertenencia.

Aunque no puedas estar allí, tu presencia se sentirá.

Más detalles...