Nuevos Comienzos: From Bienvenida a Hogar

Unirte temprano y ser parte de algo especial. La Admisión Early Bird ofrece acceso completo a Nuevos Comienzos: De la bienvenida al hogar a una tarifa reducida para nuestros primeros seguidores. Este boleto incluye la entrada al evento, comida y bebidas, y una experiencia inspiradora centrada en la comunidad, la narración de historias y la celebración. Tu apoyo temprano nos ayuda a planificar de manera intencional y asegura que podamos dar la bienvenida a tantos miembros de la comunidad y familias como sea posible. Gracias por creer en este momento desde el principio.
Unirte temprano y ser parte de algo especial. La Admisión Early Bird ofrece acceso completo a Nuevos Comienzos: De la bienvenida al hogar a una tarifa reducida para nuestros primeros seguidores. Este boleto incluye la entrada al evento, comida y bebidas, y una experiencia inspiradora centrada en la comunidad, la narración de historias y la celebración. Tu apoyo temprano nos ayuda a planificar de manera intencional y asegura que podamos dar la bienvenida a tantos miembros de la comunidad y familias como sea posible. Gracias por creer en este momento desde el principio.
Admisión general
$100
La admisión general otorga acceso completo a Nuevos Comienzos: De la bienvenida al hogar, la primera recaudación de fondos de La Casa de Jenny. Únete a nosotros para una reunión inspiradora llena de conexión, cultura y historias significativas que honran el viaje desde la llegada hasta la pertenencia. Tu boleto apoya directamente programas que ayudan a las personas y familias recién llegadas a navegar por los sistemas, construir estabilidad y sentirse como en casa en sus nuevas comunidades. Cuando asistes, no solo te unes a un evento, estás invirtiendo en dignidad, cuidado y comunidad.
La admisión general otorga acceso completo a Nuevos Comienzos: De la bienvenida al hogar, la primera recaudación de fondos de La Casa de Jenny. Únete a nosotros para una reunión inspiradora llena de conexión, cultura y historias significativas que honran el viaje desde la llegada hasta la pertenencia. Tu boleto apoya directamente programas que ayudan a las personas y familias recién llegadas a navegar por los sistemas, construir estabilidad y sentirse como en casa en sus nuevas comunidades. Cuando asistes, no solo te unes a un evento, estás invirtiendo en dignidad, cuidado y comunidad.
Boleto comunitario
$50
¿No puedes unirte en persona pero aún quieres ser parte de Nuevos Comienzos: De la bienvenida al hogar? Un Boleto Comunitario de $50 te permite donar el costo de la entrada para que un miembro de la comunidad o un cliente de La Casa de Jenny pueda unirse a nosotros en este evento especial sin costo. Tu generosidad ayuda a asegurar que aquellos más impactados por nuestro trabajo no solo sean apoyados sino bienvenidos, celebrados e incluidos en este momento. Al comprar un Boleto Comunitario, estás ayudando a cubrir los costos de comida, espacio y experiencia para que nuestras familias y miembros de la comunidad puedan reunirse, conectarse y sentir el poder de la pertenencia. Aunque no puedas estar allí, tu presencia se sentirá.
¿No puedes unirte en persona pero aún quieres ser parte de Nuevos Comienzos: De la bienvenida al hogar? Un Boleto Comunitario de $50 te permite donar el costo de la entrada para que un miembro de la comunidad o un cliente de La Casa de Jenny pueda unirse a nosotros en este evento especial sin costo. Tu generosidad ayuda a asegurar que aquellos más impactados por nuestro trabajo no solo sean apoyados sino bienvenidos, celebrados e incluidos en este momento. Al comprar un Boleto Comunitario, estás ayudando a cubrir los costos de comida, espacio y experiencia para que nuestras familias y miembros de la comunidad puedan reunirse, conectarse y sentir el poder de la pertenencia. Aunque no puedas estar allí, tu presencia se sentirá.
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