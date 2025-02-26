"NYC Century Bike Tour"

Acceso a la ruta de tu elección, exclusiva botella de agua Century, medalla de finalista y ¡más sorpresas!
Acceso a la ruta de tu elección, exclusiva botella de agua Century, medalla de finalista y ¡más sorpresas!
Admisión General + Únete a Transportation Alternatives!
$140
¡Todos los beneficios de la Admisión General más una membresía de un año a TA, desbloqueando beneficios y descuentos para miembros y ayudando a crear calles prioritarias para las personas en NYC!
¡Todos los beneficios de la Admisión General más una membresía de un año a TA, desbloqueando beneficios y descuentos para miembros y ayudando a crear calles prioritarias para las personas en NYC!
Admisión VIP
$200
Primer oleaje garantizado, camiseta NYC Century, botella de agua, medalla de finalista y otras sorpresas!
Primer oleaje garantizado, camiseta NYC Century, botella de agua, medalla de finalista y otras sorpresas!
Admisión para Jóvenes
$60
Para niños de 14 años y menores. Los jóvenes de 17 años o menos deben ir acompañados de un tutor.
Para niños de 14 años y menores. Los jóvenes de 17 años o menos deben ir acompañados de un tutor.
Añadir una camiseta de 2025 NYC Century
$35
La fecha límite para la preventa es el 5/9/25. Obtén la camiseta oficial de NYC Century para conmemorar tu viaje
La fecha límite para la preventa es el 5/9/25. Obtén la camiseta oficial de NYC Century para conmemorar tu viaje
Seguro de lluvia
$15
¡Si llueve 1/2 pulgada en la estación meteorológica de Central Park (lluvia moderada durante 1-2 horas/lluvia intensa durante 30-45 minutos), se le reembolsará por su tarifa de inscripción, hasta $100!
¡Si llueve 1/2 pulgada en la estación meteorológica de Central Park (lluvia moderada durante 1-2 horas/lluvia intensa durante 30-45 minutos), se le reembolsará por su tarifa de inscripción, hasta $100!
Agregar una Jersey de Transporte Alternativo misteriosa
$35
¿Te gustan las sorpresas? ¿Te encanta la nostalgia? ¡Seleccionaremos una camiseta para ti de entre las muchas camisetas retro en stock! La disponibilidad de tallas es una estimación
¿Te gustan las sorpresas? ¿Te encanta la nostalgia? ¡Seleccionaremos una camiseta para ti de entre las muchas camisetas retro en stock! La disponibilidad de tallas es una estimación
Añadir una donación para Transportation Alternatives
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!