Liga de Verano de O.C.

Brinda el derecho a competir con un club asignado e incluye acceso completo a las instalaciones durante todos los partidos del torneo. La tarifa también cubre el uniforme oficial, árbitros, uso del recinto y el apoyo del personal durante toda la liga.
Brinda el derecho a competir con un club asignado e incluye acceso completo a las instalaciones durante todos los partidos del torneo. La tarifa también cubre el uniforme oficial, árbitros, uso del recinto y el apoyo del personal durante toda la liga.
Boleto de Patrocinio para un Jugador
$500
Genera un impacto duradero patrocinando a dos jugadores que de otro modo no podrían costear su participación en la Faith and Football Summer League. Tu apoyo ayuda a cubrir su inscripción completa, incluyendo uniformes, árbitros, acceso a las instalaciones y apoyo del personal. Faith and Football United está comprometida a patrocinar al menos al 10% de todos los jugadores de la liga, asegurando que ningún joven atleta quede excluido por motivos económicos. Tu generosidad desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de nuestra comunidad y brinda a cada jugador la oportunidad de crecer—dentro y fuera del campo.
Genera un impacto duradero patrocinando a dos jugadores que de otro modo no podrían costear su participación en la Faith and Football Summer League. Tu apoyo ayuda a cubrir su inscripción completa, incluyendo uniformes, árbitros, acceso a las instalaciones y apoyo del personal. Faith and Football United está comprometida a patrocinar al menos al 10% de todos los jugadores de la liga, asegurando que ningún joven atleta quede excluido por motivos económicos. Tu generosidad desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de nuestra comunidad y brinda a cada jugador la oportunidad de crecer—dentro y fuera del campo.
Admisión VIP Solo
$500
Haz un impacto duradero patrocinando a dos jugadores que de otro modo no podrían costear su participación en la Faith and Football Summer League. Tu apoyo cubre su inscripción completa, incluyendo uniformes, árbitros, acceso a las instalaciones y asistencia del personal. Faith and Football United está comprometida a patrocinar al menos al 10% de todos los jugadores de la liga, asegurando que ningún joven atleta quede fuera por dificultades económicas. Tu generosidad cumple un papel vital en el fortalecimiento de nuestra comunidad y brinda a cada jugador la oportunidad de crecer—dentro y fuera del campo.
Haz un impacto duradero patrocinando a dos jugadores que de otro modo no podrían costear su participación en la Faith and Football Summer League. Tu apoyo cubre su inscripción completa, incluyendo uniformes, árbitros, acceso a las instalaciones y asistencia del personal. Faith and Football United está comprometida a patrocinar al menos al 10% de todos los jugadores de la liga, asegurando que ningún joven atleta quede fuera por dificultades económicas. Tu generosidad cumple un papel vital en el fortalecimiento de nuestra comunidad y brinda a cada jugador la oportunidad de crecer—dentro y fuera del campo.
Boleto Big Time – Patrocinio de un Equipo
$3,000
sume un papel de liderazgo que transforma vidas. Con el Boleto Big Time, patrocinarás a un equipo completo de 12 jugadores en la Faith and Football Summer League, brindándoles todo lo necesario para competir, crecer y prosperar. Tu patrocinio cubre: Inscripción completa para los 12 jugadores Uniformes oficiales del equipo Tarifas de árbitros y uso de instalaciones Apoyo de entrenadores y personal durante los partidos Acceso a las comodidades de la liga durante las 10 semanas Este equipo entrará al campo fortalecido por la bendición de alguien que realmente cree en su potencial y en la misión transformadora de Faith and Football United. No solo estás financiando un equipo—estás invirtiendo en propósito, mentoría y en la próxima generación de líderes. Sé la bendición. Patrocina un equipo. Deja un legado.
sume un papel de liderazgo que transforma vidas. Con el Boleto Big Time, patrocinarás a un equipo completo de 12 jugadores en la Faith and Football Summer League, brindándoles todo lo necesario para competir, crecer y prosperar. Tu patrocinio cubre: Inscripción completa para los 12 jugadores Uniformes oficiales del equipo Tarifas de árbitros y uso de instalaciones Apoyo de entrenadores y personal durante los partidos Acceso a las comodidades de la liga durante las 10 semanas Este equipo entrará al campo fortalecido por la bendición de alguien que realmente cree en su potencial y en la misión transformadora de Faith and Football United. No solo estás financiando un equipo—estás invirtiendo en propósito, mentoría y en la próxima generación de líderes. Sé la bendición. Patrocina un equipo. Deja un legado.
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