Liga de Verano de O.C.

sume un papel de liderazgo que transforma vidas. Con el Boleto Big Time, patrocinarás a un equipo completo de 12 jugadores en la Faith and Football Summer League, brindándoles todo lo necesario para competir, crecer y prosperar. Tu patrocinio cubre: Inscripción completa para los 12 jugadores Uniformes oficiales del equipo Tarifas de árbitros y uso de instalaciones Apoyo de entrenadores y personal durante los partidos Acceso a las comodidades de la liga durante las 10 semanas Este equipo entrará al campo fortalecido por la bendición de alguien que realmente cree en su potencial y en la misión transformadora de Faith and Football United. No solo estás financiando un equipo—estás invirtiendo en propósito, mentoría y en la próxima generación de líderes. Sé la bendición. Patrocina un equipo. Deja un legado.

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