Oak Cliff Cultural District

Organizado por

Oak Cliff Cultural District

Acerca de este evento

Exposición de Artistas de la Copa de Cliff de OCCD

509 W Davis St

Dallas, TX 75208, USA

Kelly Allen
$150

Limited edition OCCD Copa de Cliff Kelly Allen original artwork

Elise Esquivel
$200

Limited edition OCCD Copa de Cliff Elise Esquivel original artwork

Art Garcia
$200

Limited edition OCCD Copa de Cliff Art Garcia original artwork

Larry PIle
$95

Limited edition OCCD Copa de Cliff Larry Pile original artwork

Pascale Pryor
$400

Limited edition OCCD Copa de Cliff Pascale Pryor original artwork

Giovanni Valderas
$150

Limited edition OCCD Copa de Cliff Giovanni Valderas original artwork

Jennifer Monet Cowley
$100

Limited edition OCCD Copa de Cliff Jennifer Monet Cowley original artwork

Jennifer Monet Cowley
$200

Limited edition OCCD Copa de Cliff Jennifer Monet Cowley original artwork

Jennifer Monet Cowley
$350

Limited edition OCCD Copa Jennifer Monet Cowley original artwork

James Olney
$65

Limited edition OCCD Copa de Cliff James Olney original artwork

James Olney
$75

Edición limitada OCCD Copa de Cliff James Olney obra original

$85
$100
Añadir una donación para Oak Cliff Cultural District

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!