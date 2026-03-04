Membresías de OCSA JAZZ FOUNDATION INC

Acerca de las afiliaciones
Renovación anual el: 1 de junio
Según los estatutos de la Fundación de Jazz de OCSA, esta membresía está abierta a las siguientes personas:
Todos los padres o tutores de estudiantes matriculados en el Programa de Jazz y sus programas auxiliares relacionados, ex alumnos de OCSA que también estuvieron matriculados, y antiguos y actuales administradores o profesores de OCSA
Notas:
¿Qué ofrece la membresía con derecho a voto:
Renovación anual el: 1 de junio
Según los estatutos de la Fundación de Jazz de OCSA, esta membresía está abierta a las siguientes personas:
Profesores y personal de OCSA y el público en general
Notas:
¿Qué ofrece la membresía sin derecho a voto:
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