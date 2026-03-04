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OCSA JAZZ FOUNDATION INC

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Membresías de OCSA JAZZ FOUNDATION INC

Membresía con derecho a voto - Por favor, lea la descripción
$5

Renovación anual el: 1 de junio

Según los estatutos de la Fundación de Jazz de OCSA, esta membresía está abierta a las siguientes personas:


Todos los padres o tutores de estudiantes matriculados en el Programa de Jazz y sus programas auxiliares relacionados, ex alumnos de OCSA que también estuvieron matriculados, y antiguos y actuales administradores o profesores de OCSA


Notas:

  • La membresía es individual, no familiar
  • El nombre en la membresía debe ser el mismo que el nombre al votar

¿Qué ofrece la membresía con derecho a voto:

  • Boletín informativo
  • Derechos de voto en las reuniones de membresía
  • Descuentos en eventos
Membresía sin derecho a voto - Por favor, lea la descripción
$10

Renovación anual el: 1 de junio

Según los estatutos de la Fundación de Jazz de OCSA, esta membresía está abierta a las siguientes personas:


Profesores y personal de OCSA y el público en general


Notas:

  • La membresía es individual, no familiar
  • Si se realiza una donación igual o superior a $10, la persona se convierte automáticamente en un miembro sin derecho a voto.

¿Qué ofrece la membresía sin derecho a voto:

  • Boletín informativo
  • Descuentos en eventos

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