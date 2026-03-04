Membresías de OCSA JAZZ FOUNDATION INC

Según los estatutos de la Fundación de Jazz de OCSA, esta membresía está abierta a las siguientes personas:



Todos los padres o tutores de estudiantes matriculados en el Programa de Jazz y sus programas auxiliares relacionados, ex alumnos de OCSA que también estuvieron matriculados, y antiguos y actuales administradores o profesores de OCSA





Notas:

La membresía es individual, no familiar

El nombre en la membresía debe ser el mismo que el nombre al votar

¿Qué ofrece la membresía con derecho a voto: