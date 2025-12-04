OFF THE ROPES BOXING CLUB Inc. Membresía

Ofrecido por
Acerca de las afiliaciones
Mensual
Mensual
Renews monthly
Discounted family youth membership for two children enrolled in structured boxing training and mentorship programs.
As a registered 501(c)(3) nonprofit, all membership fees are reinvested into equipment, facility costs, and youth development programs.
Training schedule and program details are provided upon enrollment.
Mensual
Renews monthly
Discounted family youth membership for three children participating in structured boxing training focused on discipline, teamwork, and confidence building.
As a registered 501(c)(3) nonprofit, all membership fees are reinvested into equipment, facility costs, and youth development programs.
Training schedule and program details are provided upon enrollment.
Mensual
Renews monthly
Discounted family youth membership for four children, supporting consistent training, mentorship, and positive development through boxing.
As a registered 501(c)(3) nonprofit, all membership fees are reinvested into equipment, facility costs, and youth development programs.
Training schedule and program details are provided upon enrollment.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!