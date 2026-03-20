OHS Alumni Association Inc

Organizado por

OHS Alumni Association Inc

Acerca de este evento

OHSAA 100th Year Celebration Honoree1

SteelWorkers Union Hall 3701 S. Columbus Blvd. Philadelphia

PA 19148

Admisión General Early Bird
$150
Disponible hasta 30 abr

Quedan 10

Disponible del 1 de marzo al 30 de abril

¡Asegura tu lugar en la Celebración del Centenario y ahorra $25! Este boleto incluye acceso completo al Happy Hour, una cena formal y el programa de la noche. ¡No esperes, el precio Early Bird termina el 30 de abril!

Admisión General
$175

Quedan 10


Disponible del 1 de mayo al 12 de septiembre

Tu pase de acceso total a la Celebración del 100º Aniversario. Incluye entrada al Happy Hour, una cena formal y una noche de celebración con la familia Panther.



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