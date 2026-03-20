OHSAA 100th Year Celebration Honoree1

Acerca de este evento
PA 19148
Quedan 10
Disponible del 1 de marzo al 30 de abril
¡Asegura tu lugar en la Celebración del Centenario y ahorra $25! Este boleto incluye acceso completo al Happy Hour, una cena formal y el programa de la noche. ¡No esperes, el precio Early Bird termina el 30 de abril!
Quedan 10
Disponible del 1 de mayo al 12 de septiembre
Tu pase de acceso total a la Celebración del 100º Aniversario. Incluye entrada al Happy Hour, una cena formal y una noche de celebración con la familia Panther.
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