Patrocinios de destacados del Mercado Antiguo

Patrocine uno de nuestros 42 grandes copos de nieve iluminados de 6' u 8' que brillan en el cielo a lo largo del distrito. También nos complace mostrar su copo de nieve en la propiedad de su elección—con permiso del propietario del edificio. Descuentos por agrupación están disponibles si su propiedad desea más de un copo de nieve.