Viejos libros y regalos de Santa María

Este libro de oraciones está guiado por los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Incluye el texto completo del Retiro Ignaciano, oraciones, letanías y la regla para el Tercer Orden del SSPX.

También: Oraciones de la Mañana, Oraciones de la Tarde, Examen de Conciencia, Preparación para la Confesión, Santa Misa, Sacramentos, Catecismo, Consagración a Nuestra Señora, Devoción al Santísimo Sacramento y mucho más.

506 pp. Tamaño de Bolsillo. Encuadernación en tapa dura cosida.