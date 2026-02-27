Viejos libros y regalos de Santa María

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Este libro de oraciones está guiado por los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Incluye el texto completo del Retiro Ignaciano, oraciones, letanías y la regla para el Tercer Orden del SSPX.

También: Oraciones de la Mañana, Oraciones de la Tarde, Examen de Conciencia, Preparación para la Confesión, Santa Misa, Sacramentos, Catecismo, Consagración a Nuestra Señora, Devoción al Santísimo Sacramento y mucho más.

506 pp. Tamaño de Bolsillo. Encuadernación en tapa dura cosida.

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