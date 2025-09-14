OPM PTO Noche de Juegos: Subasta Silenciosa

Organizado por
Acerca de este evento
4406 Okemos Rd, Okemos, MI 48864, USA
Puja inicial
Lunes 17 de noviembre. MSU vs. Michigan en el Breslin Center en el campus de MSU. Las entradas están juntas. Valor estimado: $200+
Puja inicial
Miércoles 26 de noviembre. MSU vs. Colgate en el Munn Ice Arena en el campus de MSU. Las entradas están juntas. Valor estimado: $250+
Puja inicial
Sábado 15 de noviembre. MSU vs. Penn State en el Spartan Stadium en el campus de MSU. Las entradas están juntas y vienen con un pase de estacionamiento para la rampa de estacionamiento del Centro de Computación en el campus. Valor estimado: $200+
Puja inicial
Cena para dos en Red Haven en Okemos (hasta $200). Las bebidas y la propina no están incluidas.
Puja inicial
Cuatro pases de salto de una hora y cuatro pases de Laser Tag. Valor estimado: $100
Puja inicial
Two Family Fun Passes with 5 activity passes each. Estimated Value: $150
Puja inicial
$400 Gift Card for High Caliber Karting and Entertainment. Can be used towards: Axe throwing, arcade, archery Tag, Gellyball Battles, Pocket Soccer, Rage Room, High-Speed Kart Racing, Throwbowling, Mini Go-Karts, Handicapable Racing.
Puja inicial
A 15-minute photo session. Estimated Value: $195
Puja inicial
$50 gift card to use at x-golf Lansing.
Puja inicial
4, one hour asses to visit with the cats! Plus some Constellation Cat Cafe swag: postcards, stickers, greeting card....(Est value $75)
Puja inicial
2 pases de 30 minutos para visitar a los gatos, además de 2 bebidas en la cafetería, más algunos regalos del café de gatos: pegatinas, postales, etc. (Valor estimado $50)
Puja inicial
¡Nuevo diseño de camiseta de OPM para este año! Talla adulto Grande. Valor estimado: $25
Puja inicial
¡Nuevo diseño de camiseta de OPM para este año! Talla adulto Mediana. Valor estimado: $25
Puja inicial
¡Nuevo diseño de camiseta de OPM para este año! Talla adulto Mediana. Valor estimado: $25
Puja inicial
Cuatro pases de admisión general para ingresar al Centro de Ciencias Impression 5. Valor estimado: $48
Puja inicial
El granjero Ed desea hospedarte a ti y a 29 de tus invitados para una fiesta de fogata y un paseo en carro alrededor de la plantación de árboles de Navidad de 180 acres. Los niños pueden disfrutar de nuestro parque animal, área de juegos y escalar la montaña de heno. Debes llamar con anticipación para reservar un horario. Esto debe ser utilizado en octubre, noviembre o diciembre, pero NO es necesario que se use durante el año en curso. Valor estimado: $475
Puja inicial
Válido para una estancia de 2 noches en un acogedor Airbnb en Paradise, MI. A solo 15 minutos de Taquamenon Falls, Whitefish Point y el lago Superior. Con capacidad para 4 personas, y tendrán la casa para ustedes. Disponible de lunes a viernes, hasta finales de diciembre. (Valor estimado: $390)
Puja inicial
Edredón/hecho a mano de Frankenmuth Woolen Mill. Relleno de 100% lana, y cubierto con 100% algodón (Valor estimado: $225)
Puja inicial
Cesta de Frankenmuth Woolen Mill. La cesta incluye bolas secadoras de lana, Woozie, bolsa de arroz, paño de cocina de Frankenmuth, cojín de alfiler de lana y un paño multiusos.
Puja inicial
Ubicado en el Teatro Fairchild en East Lansing, 4 entradas para ver la ópera Grapes of Wrath el 22 de noviembre a las 7 p. m. El valor estimado es de $100
Puja inicial
2 Pases de Admisión General para el Festival de Cine de la Ciudad Capital que se llevará a cabo del 8 al 18 de abril de 2026. Los pases son válidos para ingresar a todas las proyecciones de películas, fiestas y eventos especiales. El valor estimado es de $100
