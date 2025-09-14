OPM PTO Noche de Juegos: Subasta Silenciosa

Okemos Public Montessori Parent Teacher Organization

2 Entradas para el Baloncesto Masculino de la Universidad Estatal de Míchigan item
2 Entradas para el Baloncesto Masculino de la Universidad Estatal de Míchigan
$100

Puja inicial

Lunes 17 de noviembre. MSU vs. Michigan en el Breslin Center en el campus de MSU. Las entradas están juntas. Valor estimado: $200+

2 Entradas para el Hockey sobre Hielo de la Universidad Estatal de Míchigan item
2 Entradas para el Hockey sobre Hielo de la Universidad Estatal de Míchigan
$100

Puja inicial

Miércoles 26 de noviembre. MSU vs. Colgate en el Munn Ice Arena en el campus de MSU. Las entradas están juntas. Valor estimado: $250+

2 Entradas + Pase de Estacionamiento para el Fútbol Americano de la Universidad Estatal de Míchigan item
2 Entradas + Pase de Estacionamiento para el Fútbol Americano de la Universidad Estatal de Míchigan
$100

Puja inicial

Sábado 15 de noviembre. MSU vs. Penn State en el Spartan Stadium en el campus de MSU. Las entradas están juntas y vienen con un pase de estacionamiento para la rampa de estacionamiento del Centro de Computación en el campus. Valor estimado: $200+

Red Haven - Cena para 2 item
Red Haven - Cena para 2
$80

Puja inicial

Cena para dos en Red Haven en Okemos (hasta $200). Las bebidas y la propina no están incluidas.

Pases para Salto de Lanzamiento y Juego de Laser Tag en Launch item
Pases para Salto de Lanzamiento y Juego de Laser Tag en Launch
$50

Puja inicial

Cuatro pases de salto de una hora y cuatro pases de Laser Tag. Valor estimado: $100

Zap Zone XL item
Zap Zone XL
$75

Puja inicial

Two Family Fun Passes with 5 activity passes each. Estimated Value: $150

High Caliber item
High Caliber
$200

Puja inicial

$400 Gift Card for High Caliber Karting and Entertainment. Can be used towards: Axe throwing, arcade, archery Tag, Gellyball Battles, Pocket Soccer, Rage Room, High-Speed Kart Racing, Throwbowling, Mini Go-Karts, Handicapable Racing.

Mini Session with Maris K Photo item
Mini Session with Maris K Photo
$80

Puja inicial

A 15-minute photo session. Estimated Value: $195

X-GOLF Lansing item
X-GOLF Lansing
$25

Puja inicial

$50 gift card to use at x-golf Lansing.

4 Admission passes for Constellation Cat Cafe item
4 Admission passes for Constellation Cat Cafe
$30

Puja inicial

4, one hour asses to visit with the cats! Plus some Constellation Cat Cafe swag: postcards, stickers, greeting card....(Est value $75)

2 Pases de admisión + 2 bebidas de Constellation Cat Cafe item
2 Pases de admisión + 2 bebidas de Constellation Cat Cafe
$20

Puja inicial

2 pases de 30 minutos para visitar a los gatos, además de 2 bebidas en la cafetería, más algunos regalos del café de gatos: pegatinas, postales, etc. (Valor estimado $50)

Camiseta OPM - Talla Grande item
Camiseta OPM - Talla Grande
$10

Puja inicial

¡Nuevo diseño de camiseta de OPM para este año! Talla adulto Grande. Valor estimado: $25

Camiseta OPM - Talla Mediana item
Camiseta OPM - Talla Mediana
$10

Puja inicial

¡Nuevo diseño de camiseta de OPM para este año! Talla adulto Mediana. Valor estimado: $25

Camiseta OPM - Talla Mediana item
Camiseta OPM - Talla Mediana
$10

Puja inicial

¡Nuevo diseño de camiseta de OPM para este año! Talla adulto Mediana. Valor estimado: $25

4 Pases de admisión para Impression 5 Science Center item
4 Pases de admisión para Impression 5 Science Center
$25

Puja inicial

Cuatro pases de admisión general para ingresar al Centro de Ciencias Impression 5. Valor estimado: $48

Certificado de regalo para una fiesta de fogata para 30 personas item
Certificado de regalo para una fiesta de fogata para 30 personas
$225

Puja inicial

El granjero Ed desea hospedarte a ti y a 29 de tus invitados para una fiesta de fogata y un paseo en carro alrededor de la plantación de árboles de Navidad de 180 acres. Los niños pueden disfrutar de nuestro parque animal, área de juegos y escalar la montaña de heno. Debes llamar con anticipación para reservar un horario. Esto debe ser utilizado en octubre, noviembre o diciembre, pero NO es necesario que se use durante el año en curso. Valor estimado: $475

Estancia de 2 noches en Paradise Michigan item
Estancia de 2 noches en Paradise Michigan
$150

Puja inicial

Válido para una estancia de 2 noches en un acogedor Airbnb en Paradise, MI. A solo 15 minutos de Taquamenon Falls, Whitefish Point y el lago Superior. Con capacidad para 4 personas, y tendrán la casa para ustedes. Disponible de lunes a viernes, hasta finales de diciembre. (Valor estimado: $390)

Edredón relleno de lana de Frankenmuth Woolen Mill item
Edredón relleno de lana de Frankenmuth Woolen Mill
$80

Puja inicial

Edredón/hecho a mano de Frankenmuth Woolen Mill. Relleno de 100% lana, y cubierto con 100% algodón (Valor estimado: $225)

Cesta de regalo de Frankenmuth Woolen Mill item
Cesta de regalo de Frankenmuth Woolen Mill
$50

Puja inicial

Cesta de Frankenmuth Woolen Mill. La cesta incluye bolas secadoras de lana, Woozie, bolsa de arroz, paño de cocina de Frankenmuth, cojín de alfiler de lana y un paño multiusos.

4 Entradas para la ópera Grapes of Wrath
$50

Puja inicial

Ubicado en el Teatro Fairchild en East Lansing, 4 entradas para ver la ópera Grapes of Wrath el 22 de noviembre a las 7 p. m. El valor estimado es de $100

2 Pases para el Festival de Cine de la Ciudad Capital item
2 Pases para el Festival de Cine de la Ciudad Capital
$50

Puja inicial

2 Pases de Admisión General para el Festival de Cine de la Ciudad Capital que se llevará a cabo del 8 al 18 de abril de 2026. Los pases son válidos para ingresar a todas las proyecciones de películas, fiestas y eventos especiales. El valor estimado es de $100

