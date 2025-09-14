OPM PTO Noche de Juegos: Subasta Silenciosa

El granjero Ed desea hospedarte a ti y a 29 de tus invitados para una fiesta de fogata y un paseo en carro alrededor de la plantación de árboles de Navidad de 180 acres. Los niños pueden disfrutar de nuestro parque animal, área de juegos y escalar la montaña de heno. Debes llamar con anticipación para reservar un horario. Esto debe ser utilizado en octubre, noviembre o diciembre, pero NO es necesario que se use durante el año en curso. Valor estimado: $475