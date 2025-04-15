Oportunidades de Patrocinio Exclusivo

• 4 entradas al Media Music Marketing Summit
• Logo destacado en los brazaletes oficiales del evento.
• Logo en pantalla durante las sesiones del summit.
• Reconocimiento especial como patrocinador en la apertura y clausura del evento.
• Mención destacada en nuestras redes sociales y materiales promocionales antes, durante y después del summit.
• Logo con enlace activo en la página web oficial del evento.
• Autorización para distribuir artículos promocionales en el área de bienvenida o dentro del welcome kit del summit.
• Presencia de marca en nuestros eblasts (correos masivos promocionales) y en las invitaciones oficiales del Media Music Marketing Summit.
Patrocinio de Gafetes
$1,200
• 4 entradas al Media Music Marketing Summit
• Logo destacado en los gafetes oficiales del evento.
• Logo en pantalla durante las sesiones del summit.
• Reconocimiento especial como patrocinador en la apertura y clausura del evento.
• Mención destacada en nuestras redes sociales y materiales promocionales antes, durante y después del summit.
• Logo con enlace activo en la página web oficial del evento.
• Autorización para distribuir artículos promocionales en el área de bienvenida o dentro del welcome kit del summit.
• Presencia de marca en nuestros eblasts (correos masivos promocionales) y en las invitaciones oficiales del Media Music Marketing Summit.
Patrocinio de Bolsos
$1,600
• 4 entradas al Media Music Marketing Summit
• Logo destacado en los bolsos oficiales del evento.
• Logo en pantalla durante las sesiones del summit.
• Reconocimiento especial como patrocinador en la apertura y clausura del evento.
• Mención destacada en nuestras redes sociales y materiales promocionales antes, durante y después del summit.
• Logo con enlace activo en la página web oficial del evento.
• Autorización para distribuir artículos promocionales en el área de bienvenida o dentro del welcome kit del summit.
• Presencia de marca en nuestros eblasts (correos masivos promocionales) y en las invitaciones oficiales del Media Music Marketing Summit.
