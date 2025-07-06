OR Campamento Juvenil 2025

Asegúrese de completar todas las preguntas. En la siguiente página, Zeffy le pedirá que haga una donación. Seleccione "otro" y escriba "$0". No se requieren tarifas en este sitio. Su total debe ser de $295 por campista al momento de pagar.

