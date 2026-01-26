Orchidland Neighbors

Orchidland Neighbors

Orchidland's Miembro de los Vecinos

Miembro Vecino
$5

Mensual

Perfecto para cualquiera que quiera estar conectado.

  • Actualizaciones mensuales de la comunidad
  • Notificaciones tempranas de eventos
  • Votación en encuestas de la comunidad

“Por el costo de un refrigerio, eres parte de la vecindad.

Vecino de Apoyo
$10

Mensual

La columna vertebral de las actividades comunitarias.

Incluye todo lo anterior, más:

  • Ingreso con descuento a eventos seleccionados
  • Inscripciones prioritarias para talleres
  • Actualizaciones solo para miembros sobre problemas locales
  • Invitaciones a reuniones casuales de miembros
Constructor de Comunidad
$20

Mensual

Ayuda a que las cosas sucedan.

Incluye todo lo anterior, más:

  • Un evento o taller gratuito por año
  • Mención especial de agradecimiento (boletín informativo o redes sociales)
  • Acceso anticipado a oportunidades de voluntariado
Campeón del Vecindario
$50

Mensual

Incluye todo lo anterior, más:

  • Entrada gratuita a la mayoría de los eventos comunitarios
  • Invitación a reunión anual de planificación o escucha
  • Pequeño regalo de agradecimiento de Orchidland Neighbors
Vecino del Legado
$100

Mensual

Invertir en un Orchidland más fuerte.

Incluye todo lo anterior, más:

  • Reconocimiento como Miembro del Legado
  • Invitación a la reunión anual
  • Bolsa de regalo de agradecimiento de Orchidland Neighbors
Añadir una donación para Orchidland Neighbors

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!