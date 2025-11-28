Ornamentos con El Grinch.

Organizado por
Acerca de este evento
Los Kits de Adorno incluyen 1 adorno, 1 bandeja de pintura, 2 pinceles, 1 cupcake, 1 chocolate caliente y actividades del Grinch para llevar a casa.
-La pintura y otras decoraciones se proporcionarán en el evento.
Para padres y familiares que quieran unirse a la diversión pero no quieren un kit de adorno. Regístrese para un boleto de GA.
-Debe comprar al menos 1 Kit de Adorno para recibir Admisión General gratuita. Este es un evento familiar; un padre o tutor debe estar presente.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!