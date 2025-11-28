Organizado por

Creative Montessori Academy Pto

Acerca de este evento

Ornamentos con El Grinch.

12701 McCann Ave

Southgate, MI 48195, USA

Kit de Adorno de Entrada
$5

Los Kits de Adorno incluyen 1 adorno, 1 bandeja de pintura, 2 pinceles, 1 cupcake, 1 chocolate caliente y actividades del Grinch para llevar a casa.


-La pintura y otras decoraciones se proporcionarán en el evento.

Admisión General
Gratuito

Para padres y familiares que quieran unirse a la diversión pero no quieren un kit de adorno. Regístrese para un boleto de GA.


-Debe comprar al menos 1 Kit de Adorno para recibir Admisión General gratuita. Este es un evento familiar; un padre o tutor debe estar presente.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!