Our Generation Cares (OGC) - Membresías 2025-2026

Monthly coworking fee for shared workspace. Includes community events access. $274.99/month. Supports 501(c)(3) youth programs.
Membership - Level 2 (Visionary Builder)
$374.99
Mensual
Monthly coworking fee for dedicated desk. Includes workshop access. $374.99/month. Tax-deductible support of nonprofit initiatives.
Membership - Level 3 (Innovator Pod)
$674.99
Mensual
Monthly fee for private office use. Includes youth mentorship participation. $674.99/month. Supports nonprofit operations.
Membership - Level 4 (Changemaker Suite)
$874.99
Mensual
Monthly fee for medium private office. Includes event collaboration. $874.99/month. Nonprofit support included.
Membership - Level 5 (Executive Collaborator)
$1,274.99
Mensual
Monthly fee for large private office. Includes event hosting rights. $1,274.99/month. Supports nonprofit programs.
Servicio de Buzón Virtual
$64.99
Mensual
Tarifa mensual para dirección comercial virtual, correo seguro y manejo de paquetes. Acceso de L–V, 9AM–6PM. $64.99/mes.
Pase de Un Día – Espacio de Trabajo Comunal
$49.99
Sin expiración
Acceso de un día al espacio de coworking comunitario de OG Cares Labs. Incluye internet de alta velocidad, asientos abiertos, refrescos ligeros y acceso a comodidades compartidas durante el horario comercial regular (lunes–viernes, 9:00 AM – 6:00 PM).
No reembolsable. Debe usarse en la fecha de compra a menos que se apruebe previamente para programación alternativa.
Añadir una donación para Our Generation Cares
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!