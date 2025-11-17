Premio a Educadores Sobresalientes.

Cada nominación/voto cuesta $5 y ayudará a la Asociación a seguir brindando servicio a los condados de Lincoln y Gaston.
El solicitante con la mayoría de votos ganará el premio de $1,000.
Proceso de votación: Cada solicitante presentará su ensayo al público del 1 de enero al 31 de marzo y recibirá votos del público.
La encuesta de votación finaliza el 31 de marzo y se contabilizará y anunciará antes del 15 de abril.
Proceso de votación: Cada solicitante presentará su ensayo al público del 1 al 31 de marzo y recibirá votos del público.
La encuesta de votación finaliza el 31 de marzo y se contabilizará y anunciará antes del 15 de abril.
Each nomination/vote is $5 and will help the Partnership continue to service Lincoln & Gaston counties.
The applicant with the most votes will win the $1,000 award.
The voting process: Each applicant will have their essay presented to the public from January 1st to March 31st and will receive votes from the public.
The voting poll ends on March 31st and will be tallied and announced by April 15th.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!