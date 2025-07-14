PACESETTERS AFTER SCHOOL CARE - EXPERIENCIA DE FÚTBOL.

Llamando a todas las niñas y niños de primaria y secundaria a ser Junior Pacesetters! Únete a las Pacesetters de THS para una mañana de baile y diversión. Luego únete a nosotros en el campo de fútbol para una actuación en el entretiempo. Únete el viernes 12 de septiembre a nuestro Clínica Jr. Pacesetter. 4:00PM - 7:00PM Las bailarinas podrán bailar con las pacesetters durante el show del entretiempo el viernes 10 de octubre Las bailarinas que asistan recibirán: Camiseta Botella de agua Bocadillo/Pizza Manualidades Entrada gratuita al juego de fútbol de Taylor el viernes 10 de octubre en Legacy Stadium (Deben llevar puesta la camiseta de la Clínica Jr Pacesetter para entrar gratis)