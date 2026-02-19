Fiesta de Pijamas | Fiesta Post Prom ‘26

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Acerca de este evento
Sólo los estudiantes elegibles de tercer y cuarto año de Omaha North High pueden comprar boletos. Toda la comida y actividades están incluidas en el precio de tu boleto.
Los invitados de los asistentes elegibles de Omaha North High deben ser al menos de primer año de secundaria; los invitados mayores de 20 años NO serán admitidos; tu y tu invitado deben registrarse juntos.
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