Omaha North High PTSO

Organizado por

Omaha North High PTSO

Acerca de este evento

Fiesta de Pijamas | Fiesta Post Prom ‘26

2220 N 20th St

Omaha, NE 68110, USA

Boleto de Estudiante de Omaha North
$10

Sólo los estudiantes elegibles de tercer y cuarto año de Omaha North High pueden comprar boletos. Toda la comida y actividades están incluidas en el precio de tu boleto.

Boleto de Invitado
$10

Los invitados de los asistentes elegibles de Omaha North High deben ser al menos de primer año de secundaria; los invitados mayores de 20 años NO serán admitidos; tu y tu invitado deben registrarse juntos.

Añadir una donación para Omaha North High PTSO

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!