"Desayuno de panqueques"

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Acerca de este evento
Disfruta de panqueques, salchichas, leche y jugo.
¡Traiga a toda la familia para desayunar!
Su donación adicional permite a la PTO ofrecer boletos a familias que de otra manera no podrían asistir, además de financiar otros programas de la PTO.
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Enjoy pancakes, sausages, milk, and juice, and coffee.
Bring the whole family for breakfast
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