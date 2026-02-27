Beye School PTO

Organizado por

Beye School PTO

Acerca de este evento

"Desayuno de panqueques"

230 N Cuyler Ave

Oak Park, IL 60302, USA

Billete Individual
$5
Disponible hasta 10 abr

Disfruta de panqueques, salchichas, leche y jugo.

Billete Familiar
$20
Disponible hasta 10 abr

¡Traiga a toda la familia para desayunar!

Patrocinar un billete individual
$5

Su donación adicional permite a la PTO ofrecer boletos a familias que de otra manera no podrían asistir, además de financiar otros programas de la PTO.

Patrocinar un billete familiar
$20

Su donación adicional permite a la PTO ofrecer boletos a familias que de otra manera no podrían asistir, además de financiar otros programas de la PTO.

Individual ticket: Day of
$7.50

Enjoy pancakes, sausages, milk, and juice, and coffee.

Family ticket: Day of
$25

Bring the whole family for breakfast

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