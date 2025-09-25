Next Generation Steam Academy PTO

<span>Panther’s Pumpkin Palooza 2025</span>

18001 Commercial St

Lathrop, CA 95330, USA

Pulsera de juegos ilimitados
$25

Esta es para una pulsera de juegos ilimitados. No funcionará en los puestos de atracciones o en ningún otro vendedor que no sea la sección de juegos del evento.

Boleto Evento Universal de uso único
$1

Este es un boleto de uso universal. Válido para todos los juegos, atracciones, compra de calabazas, tatuajes de henna, cabina de fotos, Teacher Dunk y entradas de canasta de rifa.

