PAO Recaudación de Fondos de Otoño

301 E Grand Ave

Escondido, CA 92025, USA

Bilhete para Convidado
$125

Um bilhete de admissão única para uma noite elegante de jantar, sobremesa, música ao vivo de adoração e impacto.

Anfitrião de Mesa (8 Convidados)
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Reserve uma mesa completa para seus convidados e aproveite a noite juntos.

Patrocinador do Evento
$10,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Reconhecimento principal em toda a mídia do evento, displays digitais e menções no palco. Inclui mesa de patrocinador reservada para oito convidados, assentos preferenciais.

Patrocinador do Jantar
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Destaque como parceiro de jantar da noite com reconhecimento proeminente e menção no palco. Inclui lugares reservados para 8 convidados, assentos preferenciais.

Patrocinador SAVE
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Apoie os programas de Esportes, Artes, Vocação e Educação da PAO com reconhecimento do palco. Inclui lugares reservados para dois convidados, assentos preferenciais.

