Academia Paradigm FC - "Entrenador Asistente" Patrocinador

Este patrocinio de la Academia ocurre cada 2 añosy su patrocinio ayuda a cubrir campos, uniformes y viajes seguros para que los niños puedan centrarse en el trabajo en equipo, la disciplina y la alegría del juego. Este es un Patrocinio Exclusivo que es para una compañía para ser representada en el frente de todos los kits de entrenamiento de la Academia Paradigm FC.





Un miembro de nuestro equipo se comunicará para discutir el logo de su empresa y el formato de archivo para el sitio web de Paradigm FC y los kits de entrenamiento.





*Los títulos de patrocinio son únicamente ilustrativos y no otorgan propiedad, gestión o participación directa en el club.