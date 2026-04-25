Paradigm FC Academy- "Director Asistente de Entrenamiento" Patrocinador

Esta es una Sponsorship Exclusivo que es para una empresa que estará representada en el equipo de lluvia y bolsa del Paradigma FC Academy. Su empresa también estará representada en el sitio web del Paradigma FC.





Un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto para discutir el logo de su empresa y el formato de archivo para el sitio web del Paradigma FC y los equipos de lluvia.





*Los títulos de sponsorship son solamente ilustrativos y no otorgan propiedad, gestión o participación directa en el club.