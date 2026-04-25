Academia Paradigm FC - "Director de Entrenamiento" Patrocinador

Este patrocinio de la Academia Paradigm FC ocurre cada 2 años y su patrocinio ayuda a cubrir campos, uniformes y viajes seguros para que los niños puedan centrarse en el trabajo en equipo, la disciplina y la alegría del juego. Este es un Patrocinio Exclusivo que es para hasta dos empresas para ser representadas en las mangas de los equipos de entrenamiento de la Academia Paradigm FC. Tendrá su elección de la manga en función del orden de llegada.





Un miembro de nuestro equipo se comunicará para discutir el logotipo de su empresa y el formato de archivo para el sitio web de Paradigm FC y los uniformes de entrenamiento.





*Los títulos de patrocinio son solo ilustrativos y no otorgan propiedad, administración o participación directa en el club.