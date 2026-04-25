Academia Paradigm FC- Patrocinador de "Portero"

Se trata de un Patrocinio Exclusivo que es para una empresa para ser representada en todos los balones del equipo. El patrocinador del portero también recibe un balón del equipo firmado por todos los jugadores de la Academia Paradigm FC al final de la temporada.





Un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto para discutir el logotipo de su empresa y el formato de archivo para el sitio web de Paradigm FC y los balones de fútbol del equipo.





*Los títulos de patrocinio son solo ilustrativos y no otorgan propiedad, gestión o participación directa en el club.