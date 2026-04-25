Paradigma FC Academia - Patrocinador "Gerente"

Este patrocinio de la Academia Paradigm FC ocurre cada 2 años y su patrocinio ayuda a cubrir campos, uniformes y viajes seguros para que los niños puedan enfocarse en el trabajo en equipo, la disciplina y la alegría del juego. Este es un Patrocinio Exclusivo que es para una empresa para ser representada en el frente de los kits de calentamiento de la Academia Paradigm FC. Su empresa también estará representada en el sitio web de Paradigm FC.





Un miembro de nuestro equipo se comunicará para discutir el logo de su empresa y el formato de archivo para el sitio web de Paradigm FC y los kits de calentamiento.





*Los títulos de patrocinio son solo ilustrativos y no otorgan propiedad, gestión o participación directa en el club.