Academia Paradigm FC - Patrocinador de "Centrocampista"

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Quedan 2
Este es un Patrocinio Exclusivo que es para hasta dos empresas a ser representadas en cada banquillo del equipo y manta. Los logotipos de las empresas estarán ubicados en el banquillo que cada equipo utiliza durante cada juego y en la manta que el equipo utiliza durante los juegos.
*Los títulos de patrocinio son solo ilustrativos y no otorgan propiedad, gestión o participación directa en el club.
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