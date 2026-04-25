Paradigm Futbol Club

Organizado por

Paradigm Futbol Club

Academia Paradigm FC - Patrocinador de "Centrocampista"

Patrocinador Centrocampista Paradigm FC
$2,000

Quedan 2

Este es un Patrocinio Exclusivo que es para hasta dos empresas a ser representadas en cada banquillo del equipo y manta. Los logotipos de las empresas estarán ubicados en el banquillo que cada equipo utiliza durante cada juego y en la manta que el equipo utiliza durante los juegos. 


*Los títulos de patrocinio son solo ilustrativos y no otorgan propiedad, gestión o participación directa en el club.

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