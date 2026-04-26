Patrocinador "Director" de Paradigm FC

Este patrocinio de la Academia Paradigm FC ocurre cada 2 años y su patrocinio ayuda a cubrir campos, uniformes y viajes seguros para que los niños puedan enfocarse en el trabajo en equipo, la disciplina y la alegría del juego. Este es un Patrocinio Exclusivo que es para hasta una empresa que se representará en la parte delantera de los uniformes de casa y visitante de la Academia Paradigm FC. Tu empresa también será representada en el sitio web de Paradigm FC.





Un miembro de nuestro equipo se comunicará contigo para discutir el formato de archivo y el logo de tu empresa para el sitio web de Paradigm FC y los uniformes de casa y visitante.





*Los títulos de patrocinio son solo ilustrativos y no otorgan propiedad, gestión o participación directa en el club.