Baile Amigable para Niños y Padres Sensible al Sentido Primavera 2026

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Acerca de este evento
$12.50 por clase durante 8 semanas
Esta opción es para familias que pueden pagar un poco más para que aquellos que lo necesitan puedan pagar menos.
Esta es la opción correcta para ti si . . .
*Puedes cubrir todas tus necesidades básicas
*Puedes tener deudas, pero éstas no te impiden cubrir tus necesidades básicas
*Eres dueño de tu casa o alquilas una propiedad de alto nivel
*Estás empleado o no necesitas trabajar
*Tienes acceso a ahorros financieros
*Tienes ingresos disponibles
*Puedes permitirte vacaciones o tomarte un tiempo libre
$9.50 por clase durante 8 semanas
Esta opción es para familias que pueden pagar el costo directo completo de la clase para que aquellos que lo necesitan puedan pagar menos.
Esta es la opción correcta para ti si . . .
*Puedes cubrir todas tus necesidades básicas
*Puedes tener deudas, pero éstas no te impiden cubrir tus necesidades básicas
*Eres dueño de tu casa o alquilas una propiedad
*Eres dueño de un carro
*Estás empleado, eres autónomo
*Tienes acceso a ahorros financieros
*Tienes Algunos ingresos disponibles
*Puedes permitirte unas vacaciones anuales sin dificultades financieras
$6.25 por clase durante 8 semanas
Esta opción es para familias que no pueden pagar el costo directo completo.
Esta es la opción correcta para ti si . . .
*Puedes estresar por cubrir todas tus necesidades básicas, pero logras hacerlo.
*Tienes deudas.
*Estás empleado, eres autónomo o parcialmente empleado
*Tienes acceso limitado a ahorros financieros
*Tienes Ingresos limitados disponibles
*Debes ahorrar activamente para tomarte unas vacaciones o tiempo libre
*Eres dueño de un carro, pero te cuesta pagar los impuestos y seguros
$3.75 por clase durante 8 semanas
Esta opción es para familias que no pueden pagar el costo directo completo y necesitan apoyo adicional.
Esta es la opción correcta para ti si . . .
*Calificas para programas de asistencia social
*Estás estresado frecuentemente por cubrir todas tus necesidades básicas, y no siempre lo logras.
*Tienes deudas, y a veces te impiden cubrir tus necesidades básicas.
*Alquilas una propiedad de menor nivel o tienes una vivienda inestable
*Estás desempleado o subempleado.
*No tienes acceso a ahorros financieros
*Tienes ingresos disponibles extremadamente limitados o nulos
*No puedes permitirte unas vacaciones o tiempo libre sin una carga financiera significativa.
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