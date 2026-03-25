Baile Amigable para Niños y Padres Sensible al Sentido Primavera 2026

$3.75 por clase durante 8 semanas

Esta opción es para familias que no pueden pagar el costo directo completo y necesitan apoyo adicional.



Esta es la opción correcta para ti si . . .



*Calificas para programas de asistencia social

*Estás estresado frecuentemente por cubrir todas tus necesidades básicas, y no siempre lo logras.

*Tienes deudas, y a veces te impiden cubrir tus necesidades básicas.

*Alquilas una propiedad de menor nivel o tienes una vivienda inestable

*Estás desempleado o subempleado.

*No tienes acceso a ahorros financieros

*Tienes ingresos disponibles extremadamente limitados o nulos

*No puedes permitirte unas vacaciones o tiempo libre sin una carga financiera significativa.